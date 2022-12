Barcellona, vandalizzato murale di Messi con la Coppa del Mondo

Un murale raffigurante Lionel Messi in posa con la Coppa del Mondo vinta ai recenti campionati del Mondo in Qata, è stato vandalizzato. L’opera dell’artista urbano Tvboy in Avenida Diagonal, e’ stato scarabocchiato e sporcato da altra vernice. Lo riporta la stampa argentina. ‘Sfregiato’ il volto del campione argentino e la medaglia he teneva al collo. La ‘Pulce’ ha trascorso la maggior parte della sua carriera calcistica nel club del Barcellona, dove e’ diventato la stella indiscussa. Lo riporta l’Ansa.

Foto: Instagram FIFA World Cup