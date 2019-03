Barcellona, Valverde: “Il ritorno di Messi in nazionale non mi preoccupa”

Leo Messi torna tra i convocati della seleccion Argentina. La pulce giocherà le prossime sfide amichevoli della nazionale albiceleste in programma il 23 e il 26 marzo contro Venezuela e Marocco. In merito alla convocazione, la prima dopo l’eliminazione dell’Argentina ai mondiali di Russia 2018, il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde ha parlato così alla stampa: “Sapevamo tutti che Leo sarebbe tornato in nazionale prima o poi, era stato pianificato. Non mi preoccupo affatto” .

Foto: sito Barcellona