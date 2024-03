Barcellona, torna Pedri. Il centrocampista si allena in gruppo

Buone notizie per il Barcellona. Oggi si è rivisto in campo il giovane talento blaugranam Pedri, che nella giornata di oggi ha infatti svolto una parte di allenamento sul campo, pur esercitandosi in solitaria ai margini del gruppo a disposizione di Xavi.

Il giocatore è fuori dallo scorso 3 marzo, gara in cui il Barcellona affrontava l’Athletic Club a San Mames, per una lesione al retto femorale della gamba destra. Ora, dopo quasi un mese di assenza, è pronto a tornare. Difficile vederlo in campo per il turno di Pasqua, ma l’obiettivo, probabilmente, è recuperarlo per la Champions.

Foto: twitter Barcellona