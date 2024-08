Barcellona, tentativo per Mohamed Simakan del RB Lipsia

Nonostante le forti difficoltà economiche e burocratiche degli ultimi periodi, manifestate dall’epopea legata all’ingaggio di Dani Olmo, il Barcellona vuole comunque regalarsi un ultimo colpo. Foot Mercato racconta, infatti, di un tentativo di Laporta e i suoi dirigenti per Mohamed Simakan, difensore classe 2000 di proprietà del RB Lipsia. Secondo quanto riportato dal sito francese, per il cartellino del difensore i tedeschi chiedono circa 50 milioni di euro, cifra assolutamente fuori portata per le casse del club blaugrana. Ma nelle prossime ore potrebbero comunque costruirsi scenari interessanti.

Foto: Instagram Simakan