Barcellona, tegola Dembelé: fuori sei mesi. Ora assalto a Willian José

Pesante tegola per il Barcellona. L’infortunio di Ousmane Dembelé è più grave del previsto: l’esterno, infatti, dovrà restare fuori per almeno sei mesi. A comunicarlo è lo stesso club catalano: “Dembelé si è sottoposto in Finlandia a una operazione al tendine del ginocchio prossimale alla coscia destra. Il francese resterà fuori per circa 6 mesi.”. Ora il Barcellona potrà mettere sotto contratto un giocatore per sostituire il francese, che dovrà essere scelto o nei campionati spagnoli o tre gli svincolati e che potrà giocare solo nelle competizioni nazionali. In cima alla lista dei blaugrana c’è Willian José della Real Sociedad: la trattativa tra le parti sarebbe in stato avanzato, come riporta la stampa iberica.

⚠️ MEDICAL UPDATE | @Dembouz undergoes successful hamstring surgery; French striker to be out 6 months — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 11, 2020

Foto: Twitter ufficiale Barcellona