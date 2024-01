Barcellona, tegola Cancelo: stiramento del legamento laterale del ginocchio. A rischio la Supercoppa spagnola

L’esito degli esami a cui si è sottoposto stamattina Joao Cancelo dopo l’infortunio riportato contro il Las Palmas ha confermato i timori di Xavi e del Barcellona. Il terzino portoghese potrebbe tornare in campo solo a febbraio, saltando così i prossimi importanti impegni della squadra catalana, su tutti la Supercoppa di Spagna in programma in Arabia Saudita dal 10 al 14 gennaio. Ecco il comunicato del club: “João Cancelo ha riportato uno stiramento al legamento laterale interno del ginocchio sinistro. Sarà indisponibile e l’evoluzione dell’infortunio determinerà i tempi di recupero”.

Foto: Facebook Barcellona