Barcellona, tegola Agüero: out per almeno due mesi

Il Kun Agüero non sarà disponibile per l’inizio del campionato. L’attaccante si è infortunato nella sessione di allenamento svoltasi ieri mattina e potrebbe essere fuori per due o tre mesi. Il Barcellona aveva annunciato ieri a mezzogiorno che l’ex City ha una lesione al tendine del polpaccio interno della gamba destra. L’argentino si è sottoposto a test di controllo questa mattina che, secondo RAC 1, indicano che l’infortunio lo terrà fuori fino a novembre. Ieri, è apparso chiaro che per il Kun si trattasse di qualcosa di serio. Non ha difatti partecipato alla festa d’addio per il suo caro amico Messi, né era presente alla presentazione della squadra al Trofeo Gamper. L’attaccante ha avuto difficoltà a camminare e ad appoggiare il piede per terra.

Foto: Twitter Barcellona