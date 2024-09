Barcellona, Szczesny è al Joan Gamper per le visite mediche

Giunto in mattinata al Barcellona, Szczesny si è recato in questi minuti al centro sportivo Joan Camper per le visite mediche di rito. Nel pomeriggio, si procederà con la firma sul contratto. Il portiere ex Juve, che solo qualche settimana fa aveva annunciato il ritiro dal calcio giocato, si appresta a firmare (nel caso del positivo conseguimento delle visite mediche) un contratto annuale, ma non potrà scendere in campo in Champions League fino a gennaio, dato che le liste sono già state presentate.

Foto: Instagram Szczesny