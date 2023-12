Barcellona: “Soddisfatti, porte aperte a una nuova competizione”

Dopo le parole di Florentino Perez a nome di tutto il Real Madrid, anche il Barcellona ha espresso il proprio gradimento alla sentenza con un post su “X”: “Il Barcellona desidera esprimere la propria soddisfazione per la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) che ha valutato il progetto della Super League proposto da A22 Sports. Essendo uno dei club promotori del progetto della Superlega, il Barcellona ritiene che la sentenza apra la strada a una nuova competizione calcistica di alto livello in Europa, opponendosi al monopolio del mondo del calcio, e desidera avviare nuove discussioni sul percorso che l’Europa le competizioni dovrebbero assumere in futuro”.

Foto: Twitter Barcellona