Barcellona, si ferma Suarez: infortunio al ginocchio, ecco il report medico

Direttamente dall’infermeria arrivano brutte notizie per il Barcellona di Valverde. Il club catalano, per la sfida di Champions contro il Psv Eindhoven, dovrà infatti rinunciare a Luis Suarez, out per circa due settimane a causa di un problema al ginocchio. Salteranno la gara anche Cillessen (lesione alla gamba destra) e Arthur (affaticamento agli adduttori). Di seguito il report medico pubblicato su Twitter dal Barcellona:

Foto: Twitter Barcellona