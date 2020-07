Barcellona: si ferma Griezmann, il comunicato

Nuova tegola per il Barcellona. La società spagnola che affronterà il Napoli nel ritorno degli ottavi di Champions League il prossimo 8 agosto ha annunciato un nuovo infortunio. Lo ha rimediato l’attaccante Griezmann. Per lui, si legge, lesione muscolare del quadricipite della gamba destra. Le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni.

❗[LATEST NEWS] Tests this morning have shown that Antoine Griezmann has a quadriceps muscle injury in his right leg. He is not available for selection and the evolution of the injury will condition his availability.https://t.co/G7caKZS9Io pic.twitter.com/7jxrypVRsj

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 12, 2020