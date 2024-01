Barcellona, si è proposto Lingard: i blaugrana riflettono

Jesse Lingard, svincolatosi a luglio dopo la fine del contratto con il Nottingham Forest, si è allenato a lungo con il West Ham, salvo poi volare in Arabia Saudita a ottobre per provare a convincere l’Al-Ettifaq a tesserarlo. Dopo mese di prova, il club di Dammam ha deciso di non cedere alle sue richieste salariali. Così, tre mesi dopo, Lingard è ancora un giocatore svincolato. E secondo le informazioni riportate dal quotidiano Sport, l’ex nazionale inglese vorrebbe rilanciare la sua carriera al Barcellona e si sarebbe offerto al club catalano. Momenti di riflessione in casa blaugrana.

Foto: Twitter Nottingham Forest