Barcellona al lavoro per il rinnovo di de Jong, ma la trattativa non è semplice

Il Barcellona potrebbe avere il problema del rinnovo di contratto del centrocampista olandese Frenkie de Jong . Il giocatore, che la scorsa estate era stato messo a più riprese sul mercato, salvo poi restare e giocare ottime gare, non ha dimenticato tutto ciò e questo potrebbe avere delle ripercussioni per le trattative future.

Come riferito da Marca, questo precedente potrebbe anche rappresentare un intoppo ma Deco è al lavoro per ricucire il rapporto tra le parti, considerando che all’epoca dei fatti il portoghese non era in carica e dunque ora la situazione è cambiata, e il club crede fermamente nell’ex Ajax.

Foto: Instagram De Jong