Barcellona show al Bernabeu: 4-0 al Real Madrid, doppietta per Lewandowski, poi chiudono Yamal e Raphinha

Lezione pesantissima per il Real Madrid al Bernabeu. Il clasico se lo prende con forza il Barcellona di Flick, che con un secondo tempo devastante surclassa i blancos e lancia un segnale forte alla Liga e non solo.

Primo tempo equilibrato, parte meglio il Barcellona ma il Real ha 3-4 occasioni potenziali da gol che non sfrutta, oltre a un gol annullato a Mbappè per fuorigioco.

Nella ripresa, Flick lancia De Jong in mezzo al campo e le cose cambiano. Al 54′, in un momento di equilibrio, verticalizzazione per Lewandowski che si presenta davanti a Lunin e lo batte, per l’1-0 blaugrana. Il Real accusa il colpo e 2 minuti dopo arriva il bis. Cross di Balde, va di testa Lewandowski e arriva il 2-0 catalano. Il Real crolla il Barcellona nelle ripartenze fa malissimo. Arriva il 3-0 anche con l’asso nascente, Lamine Yamal, che al 77′ cala il tris. Al minuto 84 arriva il poker di Raphinha con un pallonetto dolcissimo.

E’ 4-0 Barcellona, il Real Madrid non perdeva al Bernabeu da aprile 2023. Il tridente del Barcellona non aveva ancora segnato in una gara contro le merengues. Lo hanno fatto tutti e tre in una sola volta. Il Barcellona vola, ottiene la 10a vittoria su 11 giornate e sale a 30 punti. Il Real resta a 24.

Foto: sito Barcellona