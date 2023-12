Barcellona, Sergi Roberto salva Xavi: successo per 3-2 sull’Almeria

Il Barcellona torna a vicnere in Liga, salvato da Sergi Roberto, autore di una doppietta nel 3-2 sull’Almeria, una vittoria arrivata all’85’, dopo una gara molto sofferta allo stadio Montjuic , che ha anche fischiato i propri calciatori a fine primo tempo, sull’1-1.

Barcellona che sale a 38 punti in classifica, ma ha una gara in più rispetto a tutte le altre.

Foto: twitter Sergi Roberto