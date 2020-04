Barcellona, senti Suarez: “Taglio ingaggi? Nessun no nello spogliatoio”

Luis Suarez non ci sta. L’attaccante del Barcellona, in un’intervista rilasciata con gli uruguaiani di Sport 890, ha respinto le critiche di chi accusava i calciatori blaugrana di non aver intenzione di ridursi gli ingaggi: “Ho sentito e letto certe cose, mi dispiace perché noi giocatori siamo stati i primi a muoverci per trovare l’accordo. Siamo sempre stati coscienti di quello che stava e sta accadendo nel mondo, della situazione del club e dei mancati introiti con il calcio fermo, eppure sentivamo dire che noi calciatori non capivamo mentre, per esempio, la squadra di pallamano aveva già trovato l’accordo con la società. Invece noi cercavamo solo la situazione migliore per tutti e anche un modo per aiutare chi è maggiormente in difficoltà. Nessuno di noi, nessuno, ha rifiutato l’accordo, tutti abbiamo collaborato“, ha detto Suarez.

Foto: Twitter ufficiale Champions League