Barcellona, se parte Koundé riflettori su Frimpong e Foyth

L’avventura di Jules Koundé al Barcellona – come emerso dalla Spagna – potrebbe terminare dopo una sola stagione. Il francese infatti non vede di buon occhio la posizione di terzino destro che gli ha assegnato Xavi nel corso di questa stagione. Di conseguenza i catalani starebbero già sondando il mercato per trovare il sostituto. Secondo quando riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, il Barça avrebbe messo gli occhi su Juan Foyth, difensore classe ’98 del Villarreal e, soprattutto, su Jeremie Frimpong in forza al Bayer Leverkusen.

Foto: Instagram Frimpong