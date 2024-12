Barcellona, rientrare nei primi 8 posti in Champions è imprescindibile: in gioco 54 milioni di euro

La sfida contro il Borussia Dortmund di mercoledì, sarà di vitale importanza. E i motivi per il quale il Barcellona, reduce da un novembre non proprio esaltante (Flick l’ha descritto con toni un po’ più coloriti), necessita fortemente di punti europei (con conseguente ingresso nei primi 8 posti in classifica), sono principalmente due. Il primo è strettamente legato alle condizioni fisiche della squadra: Flick ritiene fondamentale evitare i playoff per l’accesso agli ottavi di finale (11-12 e 18-19 febbraio) per dare sollievo alle gambe dei suoi giocatori, alcuni dei quali sono costretti ad un brutale carico di minuti dall’inizio della stagione. Ma il secondo motivi, sotto alcuni punti di vista forse ancora più importante, è di natura economica. Non è chiaramente un segreto: il Barcellona non splende nei bilanci. Nel suo percorso in Champions, il club ha già guadagnato 8,4 milioni per le sue quattro vittorie nella prima fase ( Young Boys , Bayern , Estrella Roja , Brest ), potrebbe arrivare a 14,7 se riuscisse a vincere le tre partite rimanenti ( Borussia , Benfica e Atalanta ). Inoltre, se finisse da leader della fase di campionato, potrebbe guadagnare 10 milioni di euro. Sommati agli 11 milioni per la qualificazione agli ottavi e ai 18,6 milioni per la partecipazione, potrebbero arrivare agli ottavi con 54,3 milioni di euro guadagnati. Un sollievo per le casse blaugrana, che necessitano di entrate cospique anche per registrare in lista nel 2025 Dani Olmo.

Foto: Instagram Barcellona