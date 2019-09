Barcellona, rientra Messi: l’argentino convocato per la Champions

Fuori dal 5 agosto scorso, ovvero dal primo allenamento con il Barcellona al rientro dalle vacanze estive, Lionel Messi è tornato oggi nella lista dei giocatori a disposizione di Ernesto Valverde, che lo ha convocato per la trasferta di Champions League contro il Borussia Dortmund. L’argentino partirà dunque con il resto del gruppo per la Germania, anche se è quasi fuori discussione la sua presenza dal 1′. Nella migliore delle ipotesi, per lui potrebbe esserci qualche minuto nel finale di gara.

Foto: twitter Barcellona