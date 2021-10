Barcellona, ricovero in ospedale per Aguero: previsto un esame cardiaco per l’attaccante

Dopo il pareggio di ieri sera contro l’Alaves, preoccupano in casa Barcellona le condizioni di Sergio Aguero. L’attaccante blaugrana è uscito dal campo al 41′ del primo tempo per un fastidio al torace. Tramite il proprio account Twitter, il club catalano ha fatto sapere che l’argentino è stato ricoverato in ospedale per effettuare l’esame cardiaco.

| @aguerosergiokun reported chest discomfort and has been admitted to the hospital for a cardiac exam pic.twitter.com/7du9VIz5zO — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 30, 2021

Foto: Twitter Barcellona