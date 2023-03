Barcellona, respinto il ricorso per Gavi: non è registrato in prima squadra

In casa Barcellona tiene banco il caso Gavi, il club blaugrana non può tesserare il giovane centrocampista come calciatore della prima squadra per via del limite salariale da 200 milioni di euro superato. Come afferma Mundo Deportivo, il tribunale commerciale numero 10 di Barcellona ha respinto il ricorso presentato dal club nella giornata di mercoledì. Per La Liga non è registrato, il Barcellona per poter tesserare Gavi in estate dovrà provvedere a ridurre il tetto salariale. Ora, il club ha venti giorni di tempo per ricorrere al tribunale provinciale di Barcellona.

Foto: Instagram Gavi