Barcellona-Real Madrid, oggi il primo Clasico senza Messi dopo 16 anni

A questa domenica di grande calcio internazionale si aggiunge anche il Clasico tra Barcellona e Real Madrid, il primo senza Lionel Messi. Per la prima volta dopo sedici anni questa storica partita vedrà l’assenza illustre del fuoriclasse argentino, ma in ogni caso permane la grande importanza della rivalità storica tra le due squadre. Andando più nel dettaglio, gli ultimi precedenti sorridono ai Blancos che arrivano da tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro disputate. Il Barcellona cerca quindi un successo che nel Clasico manca dal marzo 2019 che garantirebbe di scavalcare il Real di Ancelotti in classifica.

FOTO: Twitter Barcellona