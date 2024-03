Barcellona-PSG, nel 2017 la rimonta epica dei catalani. Real-City per il terzo anno di fila. Chi è passato ha sempre vinto la coppa

Sorteggiati i quarti di finale di Champions League 2023-24. Emergono alcune curiosità sui sorteggi con dei precedenti clamorosi.

Quella tra Barcellona e PSG, è una rivincita della sfida del 2017. All’epoca erano ottavi di finale, il PSG si impose 4-0 sul Barcellona, da ricordare una doppietta di Di Maria. Al ritorno, una delle rimonte più epiche della Champions. Il 6-1 del Camp Nou, il gol di Cavani sembra chiudere i conti, poi la rimonta clamorosa blaugrana, con il gol di Neymar al 91′ e Sergi Roberto al 96′ per il 6-1 clamoroso.

Torna Real Madrid-Manchester City. E’ il terzo anno di fila che si incrociano. Nei due precedenti era stata semifinale e chi era passato, ha vinto poi la Champions. Nel 2022, semifinale, il City vnce 4-3 in casa, all’andata dominando, ma Benzema tiene in vita i blancos con una doppietta. La settimana dopo, ritorno al Bernabeu. Mahrez segna l’1-0 per il City, sembra finita. Il real la ribalta clamorosamente nel recupero, con Rodrygo al 90′ e 92′ che regala i supplementari ai blancos. Nei supplementari, rete decisiva di Benzema, per la finale del Real che poi vince con il Liverpool.

L’anno scorso la rivincita, con l’1-1 al Bernabeu. Nel ritorno, secco 4-0 della compagine di Guardiola che vince con una doppietta di Bernardo Silva, Akanji e Julian Alvarez. City che va in finale e batte poi l’Inter.

Curiosità anche su Arsenal-Bayern. L’ultimo incrocio nel 2017, agli ottavi. Finì con un complessivo 10-2 per i bavaresi, un doppio 5-1. Ed erano gli ottavi di finale. Insomma, corsi e ricorsi storici, rivincite da prendere, in queste sfide dei quarti di finale di Champions.