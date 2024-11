Barcellona, pronto un rinnovo per la stella Lamine Yamal

L’impatto nel mondo del calcio di Lamine Yamal, è stato stravolgente. Neanche maggiorenne, la stella spagnola è già tremendamente impattante, e Flick non può farne a meno. Sette gol e 8 assist in 19 presenze per l’ala destra, praticamente decisivo in termini di bonus quasi una volta a partita. Su di lui, nelle scorse settimane si è anche parlato dell’interesse del PSG durante l’estate, voce indirettamente confermata dalla presidenza blaugrana, ma decisamente smentita dai parigini. Per non correre pericoli (già ai minimi termini data la clausola stratosferica sul giocatore) la dirigenza del Barcellona è comunque intenzionata a rinnovare il contratto del talento campione d’Europa. Secondo El Chiringuito, il club avrebbe offerto un rinnovo di 6 anni a Yamal, che dovrebbe rinnovare ufficialmente la sua avventura una volta compiuti 18 anni, il 13 luglio. Inoltre, lo show aggiunge che i blaugrana includeranno una nuova clausola rescissoria nel suo contratto.

Foto: Instagram Barcellona