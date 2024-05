Barcellona pronto a blindare Cubarsí

Come riportato da Mundo Deportivo, il centrocampista del Barcellona è a un passo dal firmare il rinnovo con i catalani. A breve, le due parti si incontreranno per definire i dettagli del contratto. Attualmente Pau Cubarsí ha un contratto con scadenza nel 2026 ed una clausola di 10 milioni. Il Barcellona, vorrebbe blindare il suo gioiello con un contratto di sei anni ed inserire una clausola faraonica. Il calciatore invece, vorrebbe ridurre gli anni da sei a cinque. Le due parti hanno già confermato che comunque non ci dovrebbero essere complicazioni. Cubarsí formerà, insieme ai compagni Gavi, Araujo, Ansu Fati, Pedri e Yamal, il futuro del Barcellona.

Foto: Instagram Barcellona