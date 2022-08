Barcellona, problemi per Kessié e Christensen: “Liberi se non registrati entro sabato”

Clamoroso quello che sta accadendo in casa Barcellona. Come riporta ESPN, se il club blaugrana non dovesse riuscire a registrare i contratti di Franck Kessié e Andreas Christensen entro questo sabato, i due calciatori potrebbero liberarsi e firmare per una nuova squadra.

Foto: Twitter Barcellona