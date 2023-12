Barcellona, problemi alla schiena per ter Stegen: si valuta l’intervento chirurgico

Potrebbe rivelarsi più lungo del previsto lo stop di Marc–André ter Stegen, portiere tedesco del Barcellona. Il giocatore ha salutato anzitempo il ritiro della Nazionale per il persistere di problemi alla schiena e oggi, riporta Sport, c’è stato un confronto fra lo staff tecnico e quello medico del club catalano per fare il punto della situazione. Le parti, si legge, hanno concordato sul fatto che la terapia conservativa finora non ha sortito gli effetti desiderati, tanto che adesso non è da escludere che il portiere sia costretto ad affrontare un intervento chirurgico per risolvere definitivamente il problema.

Foto: Instagram ter Stegen