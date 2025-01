Barcellona, problema al bicipite femorale per Inigo Martinez

Il Barcellona ha vinto la Supercoppa spagnola travolgendo il Real Madrid per 5-2. Ma arrivano anche brutte notizie per il club blaugrana. Inigo Martinez si è fermato al 27′ della sfida contro i Blancos, lasciando il posto a Ronald Araujo, obiettivo di mercato della Juventus. E, ora, è arrivata la prima diagnosi dell’infortunio del difensore spagnolo. Stando quanto riportato da AS, Inigo Martinez ha rimediato un problema al bicipite femorale che lo potrebbe tenere lontano dal campo per 4-5 settimane. Una diagnosi che dovrà essere confermata dopo gli esami strumentali del club blaugrana.

Foto: Instagram Inigo Martinez