Barcellona, prima sconfitta in Liga. L’Osasuna vince 4-2

L’ottava giornata della Liga consegna la prima sconfitta in campionato al Barcellona, reduce da 7 vittorie su 7 e in attesa del derby di Madrid, per allungare magari sulle due rivali. Flick osa troppo nell’undici iniziale, varando un ampio turnover, pensando alla Champions, e viene punito: Zaragoza (gol e assist), Budimir (doppietta) e Bretones fanno esultare El Sadar. I Rojillos agganciano il quarto posto. Il Barcellona resta a 21, sempre in vetta, ma domani Real e Atletico hanno la chance di riaprire la Liga.

Foto: Twitter Barcellona