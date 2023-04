Barcellona, prestito da 1,45 miliardi di euro per il restyling del Camp Nou

Il Camp Nou si rinnova. Il Barcellona accederà ad prestito di 1,45 miliardi per ristrutturare il proprio stadio e altri impianti di sua proprietà. Lo ha reso noto la società catalana, informando di aver completato il suo piano di finanziamento per realizzare i lavori nel suo stadio, che inizieranno l’1 giugno prossimo. Sono venti gli investitori coinvolti nel prestito per una somma che copre il costo dei lavori dell’Espai Barça (il nome del progetto, ndr) senza impegnare i beni del club e senza ipotecare lo stadio. I prestiti sono distribuiti su più fasi, su 5, 7, 9, 20 e 24 anni, con una struttura flessibile, spiega il Barcellona tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito tramite un comunicato.

Foto: Twitter Barcellona