Barcellona, presentate le firme dei soci per la sfiducia a Bartomeu

Il Barcellona, attraverso una nota ufficiale, ha reso noto che:

“Questo pomeriggio, il socio Jordi Farré, promotore del voto di sfiducia al Consiglio di Amministrazione del FC Barcelona , ha consegnato le firme dei membri del Club a sostegno della loro richiesta presso gli uffici dell’Ufficio Servizio Calciatori del Barcellona. Una volta effettuato il conteggio corrispondente, i supporti presentati ammontano a un totale di 20.687, in attesa di convalida ai sensi dell’articolo 55.4 dello Statuto del Club. La procedura del voto di sfiducia è regolata dall’articolo 55 dello Statuto del Club. Verificandosi tutti i requisiti, la domanda sarà dichiarata ammessa e il Consiglio Direttivo del Club sarà tenuto a convocare l’atto di voto, che dovrà svolgersi entro un termine non inferiore a dieci giorni lavorativi, né superiore a venti. In caso di mancato rispetto, la richiesta di voto di sfiducia sarà respinta.”

Foto: sito ufficiale Barcellona