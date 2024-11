Barcellona, preoccupa il silenzio sul prolungamento di contratto di de Jong

In questa stagione, il Barcellona è una forte candidata sia per la Champions che per la Liga. Flick ha rigenerato la squadra, e ha donato nuova vitalità al gruppo. Ma non tutto in casa blaugrana sembra esattamente al suo posto, e qualcosa dietro le quinte preoccupa fortemente squadra e dirigenza. Si attende ormai da settimane, con scarsi risultati, una risposta da Frenkie de Jong sul prolungamento del suo contratto, in scadenza nel 2026. I media spagnoli rivelano che il centrocampista olandese sia fortemente intenzionato a lasciar scadere il suo contratto, causa anche alcuni trattiti tra il suo entourage e Laporta. Quest’ultimi, sono legati al tentativo del presidente di cedere l’olandese allo United qualche stagione fa, contro il volere del calciatore.

Foto: Instagram De Jong