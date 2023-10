Barcellona, più di 200 milioni di debito: restano da pagare le rate di 4 giocatori

Il portale spagnolo Sport fa il punto sulla situazione finanziaria complicata in casa Barcellona. Il club blaugrana presenterà i conti alla prossima Assemblea dei soci e riconoscerà un debito di oltre 207 milioni di euro, la maggior parte per acquisti effettuati nella sessione estiva del 2022 ed effettuati con pagamenti dilazionati. Il Barça segnala un debito a breve termine di 89 milioni di euro, da saldare in questa stagione, mentre c’è un debito a lungo termine che ammonta a 118 milioni. Si tratta di debiti prioritari, perché in caso di mancato pagamento i club potrebbero fare causa al Barcellona impedendo ai blaugrana di fare mercato nella prossime sessioni.

Il debito più alto è quello nei confronti del Leeds per Raphina. Il Barcellona deve infatti pagare 24 milioni entro la fine di quest’anno a altri 38 a lungo termine. Per l’attaccante Lewandowski restano da pagare 10 milioni di euro quest’anno e altri 21 milioni di euro, mentre per Ferrán Torres, acquistato nel gennaio 2022, restano da pagare 13 milioni di euro quest’anno e 26 milioni in altre rate future. Un’altra delle grandi spese rinviate riguarda l’ex giocatore del Siviglia Koundé. Nello specifico, il Barça dovrà pagare 11 milioni di euro quest’anno e 24 milioni di euro in futuro.

Foto: sito Barcellona