Pedri, l’esito degli esami. Il comunicato del Barcellona

Il Barcellona ha comunicato con una nota sul proprio sito gli esiti degli esami di Pedri, infortunatosi in uno scontro con Kroos nei quarti di finale di Euro 2024. Ecco il comunicato: “Gli esami effettuati questa mattina alla Ciutat Esportiva Joan Gamper hanno rivelato che Pedri ha una distorsione al ginocchio sinistro. Non sarà disponibile e i tempi di recupero saranno determinati dall’evoluzione dell’infortunio”. Non così grave quindi l’infortunio per il talento spagnolo, che il neo tecnico Flick potrebbe riabbracciare dopo cinque settimane almeno, possibile il rientro a fine agosto. Foto: instagram Pedri