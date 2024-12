Barcellona, Pedri e Gavi vicinissimi al rinnovo di contratto

Pedri e Gavi sono due delle perle più preziose del Barcellona. L’ex giocatore del Las Palmas e il giocatore allenato alla Masia sono diventati elementi imprescindibili nell’ambiente blaugrana e sono stati fondamentali per vincere il titolo nazionale nel 2022. In totale, hanno totalizzato 285 partite con i colori del Barça (164 per Pedri, 121 per Gavi). E questa cifra aumenterà senza ombra di dubbio nei prossimi anni. Infatti, secondo El Chiringuito tutto è pronto per il prolungamento dei due nazionali spagnoli con il club blaugrana. Sotto contratto fino al 2026, Pedri e Gavi prolungheranno il contratto in Catalogna fino al 2030.

Foto: Instagram Gavi