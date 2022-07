Barcellona, Pedri cambia numero di maglia: scelto l’8 di Iniesta

Pedri sarà il nuovo numero 8 del Barcellona. Numero pesante quello scelto dal talento classe 2002, la maglia numero blaugrana 8 è stata per anni indossata da Andrés Iniesta, leggenda blaugrana e della Nazionale spagnola. Il talento de La Masia assomiglia molto nella movenze al suo predecessore e, adesso, ha deciso di provare a seguire le sue orme prendendo, con personalità, un numero non banale in Catalogna.

Foto: Twitter Barcellona