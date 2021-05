Barcellona, passa la paura per Busquets. Il centrocampista ritorna ad allenarsi in gruppo

Con un video pubblicato sui social, il Barcellona mostra Sergio Busquets allenarsi con i compagni. Una buona notizia per i blaugrana che avevano visto Busquets uscire già nel primo tempo per un problema muscolare. Adesso il Barcellona potrà contare anche su di lui per la lotta al titolo in Liga dato che non c’è molta alternativa a centrocampo, contro l’Atletico Madrid è stato sostituito dal giovanissimo Ilaix Moriba.

Foto: Twitter Barcellona