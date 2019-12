Barcellona, parla Valverde: “Mercato? Non mi aspetto modifiche alla rosa”

Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro l’Alaves: “E’ l’ultima gara del 2019, vogliamo finire l’anno bene. Le critiche all’arbitro del Clasico? Lo dico da tanto, col VAR non si eliminano le polemiche. La polemica fa parte del calcio. Il VAR esiste per aiutare ma alla fine chi fischia è sempre l’arbitro. Una volta si lamenta uno, una volta si lamenta l’altro. E’ sempre stato così e sarà così anche nel 2020. Se mi aspetto rinforzi dal mercato di gennaio? Non penso ai rinforzi, solo ai giocatori che ho a disposizione. Todibo può partire? Il concetto è simile. Faccio affidamento sui giocatori che ho, conto su di loro e non mi aspetto nessuna modifica alla rosa. Anche se non so cosa accadrà”, ha chiuso Valverde.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona