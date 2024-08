Barcellona, Olmo potrebbe saltare la sfida con l’Athletic causa l’ancora mancato tesseramento

Il nuovo acquisto del Barcellona, Dani Olmo, potrebbe saltare la sfida odierna con l‘Athletic. Causa di ciò il suo tesseramento, operazione che si sta rilevando più difficile del previsto. Non basta quindi la partenza di Gundogan per tesserare il talento spagnolo, e il Barça sta ora lavorando per chiudere il rinnovo della partnership con Nike, che potrebbe finalmente permettere ad Olmo di debuttare con la sua nuova squadra. Ci sarebbero altre alternative per tesserare Olmo, come l’approvazione del consiglio direttivo, risorsa che ha già utilizzato per poter effettuare i tesseramenti di Jules Koundé o Iñigo Martínez , nelle ultime due estati. Ma il tempo inizia a non essere più tantissimo, e il club blaugrana dovrà quindi trovare in fretta una soluzione.

Foto: Instagram Barcellona