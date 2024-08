Barcellona, Olmo inizia a spazientirsi. L’addio di Gundogan non basta per iscrivere il cartellino dello spagnolo

La situazione di Olmo e dell’iscrizione del suo cartellino nelle liste de LaLiga inizia a divenire preoccupante. Per l’ennesima volta, il Barcellona si ritrova impelagata in annose questioni burocratiche relative all’iscrizione in rosa dei calciatori, come fu per esempio per il caso Lenglet. Questa volta, vittima del Barça e della sua continuativa tendenza a camminare su un filo sottilissimo dal punto di vista delle operazioni economiche, è Dani Olmo. Nella partita di ieri sera contro il Bilbao, vinta dai blaugrana, Dani Olmo è stato convocato da Flick, ma si è ritrovato nella scomodissima condizione di non poter scendere in campo per via della situazione sopra citata. Secondo AS, il giocatore, che a questo punto non potrà essere in campo neanche nella gara contro il Rayo Vallecano di martedì, sembrerebbe estremamente risentito dalla circostanza. Oltre al giocatore, ad alzare la voce potrebbe pensarci anche il suo entourage, che vorrebbe avere maggiori rassicurazioni sullo stato dell’iscrizione al campionato del proprio assistito. Neanche l’addio di Gundogan, forte di un pesantissimo ingaggio, sembra aver definitivamente sbloccato il procedimento. Sempre secondo AS, prima di poter iscrivere ufficialmente il cartellino dell’ex Lipsia, la dirigenza blaugrana dovrà portare a termine i trasferimenti di Vitor Roque al Betis e di Lenglet all’Atlético Madrid, operazioni che con molta probabilità si chiuderanno a momenti.

Foto: Instagram Barcellona