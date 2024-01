Barcellona, offerta confermata per Bergvall. Le cifre

Secondo quanto raccontato da Gianluigi Longari per Sportitalia, il Barcellona prova un colpo per il futuro, provando a stappare il giovane Lucas Bervall al Djurgarden. Offerta confermata da 7 milioni più bonus per il classe 2006.

Si tratta di un centrocmapista molto duttile, svedese, che il Barcellona sta attenzionando da tempo. Operazione che, qualora andasse in porto, sarebbe per la prossima estate, con i catalani che lascerebbero fino a giugno il giovane al Djurgarden.

Foto: logo Barcellona