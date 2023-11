Barcellona, occhi su Kimmich per l’estate: ci sono anche City e Real

L’apertura di Mundo Deportivo di oggi rilancia una pista in vista della prossima sessione estiva di calciomercato: Joshua Kimmich, centrocampista del Bayern Monaco, sarebbe il primo obiettivo per la mediana per il Barcellona di Xavi. Il contratto del tedesco scade nel 2025 e ci sarebbero ancora delle difficoltà nel trovare un accordo con la dirigenza per il rinnovo, questo potrebbe essere il pertugio per gli spagnoli per provare a portare Kimmich in Catalogna. Sul giocatore restano vigili anche Manchester City e Real Madrid.

Foto: Instagram giocatore