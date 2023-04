Barcellona, obiettivo Vitor Roque ma non ad ogni costo

Il Barcellona vuole Vitor Roque ma non ad ogni costo. Lo afferma Sport in Spagna, secondo cui i blaugrana non sono disposti a pagare i circa 50 milioni di euro che chiede l’Athletico Paranaense. I catalani sono alle prese con problemi finanziari e vorrebbero anche spalmare il prezzo del cartellino in più tranche. Sul giovane attaccante brasiliano c’è anche l’Arsenal, ma il classe 2005 preferisce il Barcellona.

Foto: Instagram Vitor Roque