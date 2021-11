Barcellona, nuovo infortunio per Dembelé

Nuovo infortunio per Ousmane Dembélé, esterno offensivo del Barcellona. Appena rientrato da un lungo stop, l’attaccante francese si è fatto nuovamente male nei 25′ giocati in Champions League contro la Dinamo Kiev.

Il giocatore ha riportato un’elongazione al muscolo semimembranoso della coscia sinistra e sarà out per diverse settimane. Per l’ex Borussia Dortmund è il 13° infortunio dal 2017, da quando si è trasferito in Catalogna.

Foto: Twitter Barcellona