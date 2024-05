Barcellona, nuove idee per l’attacco

Il Barcellona dell’ormai riconfermato Xavi, pensa già al mercato. Come riportato da Mundo Deportivo, il club blaugrana sta pensando a due rinforzi sugli esterni. Il 26enne Dani Olmo (Lipsia) ed il 21enne Nico Williams (Athletic). La priorità di questo mercato estivo, doveva essere il perno difensivo, ma il club non esclude forze fresche anche in attacco. I due giocatori, sono molto apprezzati nella dirigenza del Barca. Sono calciatori diversi tra loro, ma entrambi hanno il profilo giusto. Dani Olmo ha la completa stima del direttore sportivo Deco e dell’allenatore Xavi. Pensano che abbia l’età giusta per fare il salto di qualità. Può giocare in quattro ruoli diversi, anche se quello che ha ricoperto di più è stato l’ala sinistra. Il valore dell’esterno del Lipsia però, si aggira intorno ai 60 milioni. Nico Williams invece, è un calciatore che può giocare sia a destra che a sinistra. Dovrà però, aumentare il suo numero di gol se vorrà far parte di un gran club. Le reti messe a segno in questa stagione infatti, sono solo quattro. L’Athletic Bilbao non farà sconti però e si aspetta che il Barcellona pagherà tutta la clausola di 50 milioni.

Foto: Foto: Instagram Barcellona