Barcellona: non si è trovato l’accordo sugli stipendi nell’incontro coi giocatori

Il primo incontro tra i dirigenti del Barcellona e i giocatori programmato per richiedere un taglio dell’ingaggio di circa il 30% per far fronte alla crisi economica causata dalla pandemia si è chiuso con un nulla di fatto.

Tra una settimana le parti si rivedranno per parlare della eventuale riduzione, dopo di che non sono previsti altri colloqui.

Come riporta Mundo Deportivo, se non si dovesse arrivare ad un’intesa, la società potrebbe essere costretta a decidere unilateralmente.