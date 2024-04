Barcellona multato dalla UEFA: puniti gli insulti razzisti dei tifosi al Parco dei Principi

La UEFA ha deciso di multare il Barcellona, con un’ammenda di 25.000 euro, per via delle comportamenti dei suoi tifosi nella gara d’andata dei quarti di Champions giocato in trasferta contro il PSG. Due supporter catalani, infatti erano stati arrestati a Parigi il 10 aprile per aver fatto un il saluto nazista. Al club catalano è stato anche vietato di vendere i biglietti per i suoi sostenitori per la prossima partita che disputeranno in una competizione sotto l’egida della UEFA, sanzione sospesa per un anno dalla data della decisione.

Foto: Instagram Champions League