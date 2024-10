Barcellona, multa di mezzo milione per violazione del FpF. Il TAS respinge il ricorso

Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna ha respinto il ricorso del Barcellona per quanto riguarda la multa da mezzo milione di euro per violazione del Fair Play Finanziario, dando ragione alla UEFA. Il riferimento è alle leve economiche utilizzate dal club negli scorsi anni per aggiustare i conti degli esercizi 2021/22 e 2022/23.

Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha così deciso:

“Il ricorso presentato il 22 gennaio 2024 dal Futbol Club Barcelona contro la risoluzione emessa il 30 ottobre 2023 dalla Camera d’Appello del Club Financial Control Body della UEFA è respinto”.

La multa era stata annunciata dalla Federcalcio europea nell’estate del 2023: “Il FC Barcelona (ESP) è stato sanzionato con una multa di 500.000 euro per la comunicazione errata, nell’anno finanziario 2022, di profitti derivanti dalla cessione di attività immateriali (diverse dai trasferimenti dei giocatori) che non rappresentano un’entrata rilevante ai sensi delle normative”.

Foto: Instagram Barcellona