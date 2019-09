Barcellona, l’infortunato Umtiti rientra dal ritiro della Francia

Dopo aver saltato la sfida tra la sua Francia e l’Albania, il difensore classe ’93 Samuel Umtiti lascia definitivamente il ritiro della Nazionale e fa ritorno al Barcellona. A comunicarlo è stata la stessa federazione francese attraverso i propri canali ufficiali, specificando che il 25enne non sarà in grado di far parte della spedizione contro Andorra per un’ematoma al piede destro. Il nativo di Yaoundé è partito da Clairefontaine in direzione Catalogna già alle 13:45.

Foto: aftonbladet