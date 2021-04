Barcellona, l’ex responsabile mercato sudamericano: “Assurdo scambiare Arthur con Pjanic”

Una rivelazione da parte dell’ex responsabile del mercato sudamericano del Barcellona sullo scambio Arthur-Pjanic. Ad André Cury non è andato giù la trattativa conclusa la scorsa estate dopo che lui aveva portato il centrocampista brasiliano a Barcellona. A Sport si è lasciato andare: “È assurdo scambiare Arthur, 23 anni, che ha un ingaggio netto di due milioni, per un calciatore di 31 anni che chiede sei milioni. È normale che Arthur non abbia ancora espresso il suo calcio, è arrivato in un club come il Barça e ha avuto due infortuni che hanno interferito con la sua crescita. Quando è arrivato al Barcellona voleva conoscere la città, forse ha sbagliato compagnia. Tuttavia, dopo essere andato alla festa di Neymar, sbagliando assolutamente, ha parlato con il club. Si rese conto dell’errore e stava crescendo. Sarebbe stato un grande giocatore nella storia del club”.

Foto: Facebook Juventus